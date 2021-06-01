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    Правоохоронці попередили розтрату 2,7 млн грн під час ремонту дитсадка

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    Планувався ремонт будівлі дошкільного навчального закладу по вул. Б. Хмельницького&nbsp; - Правоохоронці попередили розтрату 2,7 млн грн під час ремонту дитсадка
    Планувався ремонт будівлі дошкільного навчального закладу по вул. Б. Хмельницького 
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Аудитори виявили порушення процедури закупівлі

    Ювенальні прокурори Шевченківської окружної прокуратури Києва у ході здійснення моніторингу даних, розміщених в електронній системі публічних закупівель Prozorro, встановили факт порушення державних інтересів при здійсненні закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Прокурорами встановлено, що у лютому 2021 року управлінням освіти Шевченківської райдержадміністрації здійснювалася закупівля послуг з капітального ремонту будівлі дошкільного навчального закладу по вул. Б. Хмельницького на загальну суму 2,7 млн грн.

    «При цьому управлінням освіти безпідставно застосовано переговорну процедуру закупівлі, тобто без проведення аукціону, та укладено з товариством договір на виконання замовлених робіт за бюджетні кошти. Таким чином, державні закупівлі були проведені без конкурентних засад, а територіальна громада втратила можливість провести роботи за меншу вартість», – повідомляє прокуратура.

    Зважаючи на встановлені порушення, Шевченківська окружна прокуратура повідомила уповноважений орган – Північний офіс Державної аудиторської служби. Аудитор, провівши моніторинг процедури закупівлі, виявили порушення та зобов’язали замовника їх усунути.

    Наразі договір капітального ремонту розірвано.

    Нагадаємо, нещодавно Печерська окружна прокуратура Києва у судовому порядку повернула у власність столичної громади приміщення дошкільного навчального закладу, розташованого по вул. Інститутській, вартістю понад 15 млн грн.

    Теги: прокуратура Київ ремонт ProZorro дитячий садок
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    Правоохоронці попередили розтрату 2,7 млн грн під час ремонту дитсадка