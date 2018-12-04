У Київраді встановили прапор ВМС України



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4-го грудня в сесійній залі Київради було встановлено прапор Військово-Морських Сил України

Кличко зазначив, що прапор встановлено на знак підтримки наших моряків, які перебувають в полоні в Росії

Цивілізований світ сьогодні повинен бути єдиним у своїх вимогах і добиватися звільнення українських моряків та повернення українських суден. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київради.

«Сьогодні в сесійній залі Київради встановлено прапор Військово-Морських Сил України. На знак підтримки наших моряків, які перебувають в полоні в Росії. І для привернення уваги світу до таких піратських і диких дій Російської Федерації, - заявив Кличко. - Цивілізований світ сьогодні повинен бути єдиним у своїх вимогах і добиватися звільнення українських моряків та повернення українських суден!», - наголосив мер Києва.

Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецназівці обстріляли і захопили три українські кораблі у Керченській протоці та 24 моряки.

Підконтрольні Росії «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяціусіх затриманих українських моряків.

Нині 21 український військовий знаходиться у московському СІЗО «Лефортово», ще троє поранених також у Москві - у медчастині ізолятора «Матросская тишина».

Нагадаємо, півсотні адвокатів в РФ готові захищати полонених українських моряків.

Як відомо, Україна вимагає від РФ пустити консула до полонених моряків.

Раніше повідомлялося, що кримські татари привезли українцям передачі, які збирали в Криму з 27 листопада.