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У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Можна виходити з укриття
Фото з відкритих джерел

Українцям нагадують, що не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги

Сьогодні, 26 липня, о 1:52 оголошено сигнал повітряної тривоги в Києві. Військові фіксують ворожі БпЛА. Відбій оголосили о 3:12.

Мапа повітряних тривог мала такий вигляд:

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги фото 1
мапа тривог


Українцям нагадують, що під час повітряних тривог варто відкласти усі справи та негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це рятує життя.

Теги: укриття тривога

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