У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Українцям нагадують, що не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги

Сьогодні, 26 липня, о 1:52 оголошено сигнал повітряної тривоги в Києві. Військові фіксують ворожі БпЛА. Відбій оголосили о 3:12.

Мапа повітряних тривог мала такий вигляд:

мапа тривог



Українцям нагадують, що під час повітряних тривог варто відкласти усі справи та негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це рятує життя.