В Україні повітряна тривога тривала пів години

Громадянам слід пройти в укриття

У Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою. Об 11:09 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

Нагадаємо, у Києві та низці областей було оголошено тривогу через загрозу БпЛА. Станом на 0:51 в столиці оголошено відбій.

Також уночі під час повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи. У Києві працювали сили ППО. Як повідомила згодом Київська міська військова адміністрація, внаслідок атаки окупантів обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Раніше стало відомо, що у ніч на 16 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», трьома ударними БпЛА типу «Shahed» та двома безпілотниками невстановленого типу із Курської області.

До слова, росіяни продовжують тактичне оточення українських військ на Покровському напрямі. Противник просунувся і, ймовірно, захопив Желанне та Орлівку.