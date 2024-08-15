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У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Варто негайно пройти в укриття

Уранці 15 серпня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. Станом на 7:13 у столиці та кількох областях оголошено відбій.

Водночас зберігається загроза БпЛА для низки областей.

Карта тривог має такий вигляд: 

У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу фото 1

Мешканцям областей, де оголошено тривогу варто пройти в укриття.

Нагадаємо, під ранок 15 серпня російські війська вдарили ракетами по Полтавщині. Близько 5:00 у Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів.

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: тривога

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