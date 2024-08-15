У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу

Варто негайно пройти в укриття

Уранці 15 серпня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. Станом на 7:13 у столиці та кількох областях оголошено відбій.

Водночас зберігається загроза БпЛА для низки областей.

Карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де оголошено тривогу варто пройти в укриття.

Нагадаємо, під ранок 15 серпня російські війська вдарили ракетами по Полтавщині. Близько 5:00 у Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів.