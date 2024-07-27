Окупанти атакували дронами Київщину: влада повідомила про наслідки

Уламки ворожого БпЛА впали на території одного з населених пунктів

Оперативні групи продовжують свою роботу з ліквідації наслідків атаки

Четверту ніч поспіль Київська область перебуває під атакою ворожих ударних дронів. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, тривога у регіоні оголошувалася тричі.

«Влучань в об’єкти цивільної та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні», – наголошують у ОВА.

Також повідомляється, що уламки ворожого БпЛА впали на території одного з населених пунктів. Виникла пожежа травʼяного настилу, яку оперативно ліквідували.

Обірвані електропроводи. Також пошкоджено дахи двох приватних будинків та паркан. Уламки фіксуються на присадибних ділянках.

Оперативні групи продовжують свою роботу з ліквідації наслідків атаки.

Раніше Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту РФ здійснює найбільше атак.

Нагадаємо, що наразі росіяни не планують великий наступ на півдні. Водночас загарбники концентрують сили Донбасі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.