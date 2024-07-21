Атака на Київ, Борис Джонсон розповів про мирний план Трампа: головне за ніч

Сили ППО збили всі дрони, що летіли на Київ

У ніч на 21 липня російські окупанти атакували безпілотниками, на Київщині працювала ППО. Трамп провів перший мітинг після замаху. Фіцо розкритикував Україну за санкції проти російської нафтової компанії «Лукойл». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 липня, щоб ви були в курсі подій.

Сили ППО збили всі дрони, що летіли на Київ

Крайня повітряна тривога в Києві була повʼязана із загрозою застосування ударних БпЛА, які були знищені силами та засобами ППО на підступах до столиці. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«За останні два тижні це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами», – зазначив Попко.

За його словами, сьогодні певна кількість БпЛА противника прямували на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах. Станом на цю хвилину у Києві без руйнувань та потерпілих. Оперативні зведення оновлюються та уточнюються.

Під час атаки в повітряному просторі Київської області було зафіксовано БпЛА. Сили ППО працювали по цілях.

Борис Джонсон розповів про мирний план Трампа

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп зможе допомогти закінчити війну в Україні, адже усвідомлює, що поразка може мати наслідки для Америки та світу. Про це він написав у своїй колонці для Daily Mail.

На думку Джонсона, Трамп можна піти на такі кроки, щоб закінчити війну:

Вихід на кордони до 24.02.2022 (Крим залишається за РФ).

Вступ України до ЄС та НАТО.

Українська армія замість американської (зараз у ЄС перебуває 70 тис. солдатів США) розміщується на базах США в ЄС для захисту від РФ та інших агресорів, що значно заощадить гроші США.

Джонсон пропонує Трампу забезпечити Україну всім необхідним «зараз і терміново», зняти всі обмеження та зробити українську армію найсильнішою в ЄС, яка згодом захищатиме світ та США від зовнішніх загроз.

«Що б Росія отримала натомість? Що ж, я вважаю, що є всі види стимулів, які можуть спрацювати з Путіним. Він, звичайно, міг би стверджувати, що «спеціальна військова операція» була успішною, і що він денацифікував Україну. Для російськомовних можуть бути передбачені особливі заходи захисту», – зазначив Джонсон.

Фіцо розкритикував Україну за санкції проти російської нафтової компанії «Лукойл»

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у телефонній розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем розкритикував санкції Києва проти російської нафтової компанії «Лукойл». Про це пишуть словацьке інформаційне агентство Tasr та Reuters.

У червні Україна запровадила санкції, які блокують транзит трубопровідної нафти від «Лукойлу» до Центральної Європи, щоб перекрити джерело доходу Кремля, яке використовується для підтримки військових. Словаччина та Угорщина заявили, що цього тижня припинили отримувати нафту від ключового постачальника «Лукойл».

Словацький прем'єр заявив, що рішення України заблокувати транзит «Лукойлу» через свою територію матиме негативні наслідки для словацького нафтопереробного заводу Slovnaft, який входить до групи MOL, угорського нафтогазового конгломерату. За словами Фіцо, через санкції Києва Slovnaft отримає на 40% менше нафти, ніж потрібно для переробки.

«Це вплине не тільки на ринок Словаччини, але й може призвести до припинення поставок видобутої Slovnaft нафти в Україну», – заявив Фіцо.

Трамп провів перший мітинг після замаху

Кандидат на виборах президента США Дональд Трамп провів перший мітинг після замаху та заявив, що «отримав кулю за демократію», коментуючи замах на своє життя. Про це пише The Hill.

Під час передвиборчого заходу в в Гранд-Рапідс, штат Мічиган, на якому були присутні тисячі прихильників колишнього президента, Трамп назвав замах на нього «актом жертвопринесення».

Він пожалівся на те, що демократи часто звинувачують його в загрозі демократії: «Минулого тижня я отримав кулю за демократію. Що, в біса, я зробив проти демократії?».

На відміну від мітингу в Пенсільванії, захід у Гранд-Рапідсі проводився в закритому приміщенні. Це дозволило співробітникам служби безпеки ретельно спостерігати за натовпом. Біла пов'язка, яка закривала поранене вухо Трампа під час з'їзду республіканців, на цій зустрічі була замінена непомітним пластиром тілесного кольору.

На Олімпіаду-2024 продано найбільшу кількість квитків в історії

На літні Олімпійські ігри 2024 у Парижі продано вже понад 8,8 млн квитків, що є новим рекордом в історії всіх Олімпіад. Про це повідомив спортивний директор Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кіт Макконнелл.

Це перший спортивний захід у Франції, на який продано стільки квитків. Також це новий рекорд в історії всіх Олімпіад. Попередній рекорд – 8,3 млн квитків, які продали на Іграх-1996 в Атланті.