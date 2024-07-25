Скільки разів із початку повномасштабного вторгнення лунала повітряна тривога: статистика
Найбільше тривог оголошували в Донецькій області – 4822
44 176 разів із початку повномасштабного вторгнення РФ в різних містах України оголошували повітряну тривогу. Про це свідчить статистика сайту Карта повітряних тривог України.
Найбільше тривог оголошували в Донецькій області – 4822. У Києві тривога хоча б раз лунала у 62% днів широкомасштабного вторгнення.
Найчастіше тривоги були оголошені у четвер.
Нагадаємо, що сьогодні, 25 липня, зранку армія РФ вперше застосувала ФАБ-1500 по Куп’янськ-Вузловому. Внаслідок авіаудару був поранений 52-річний чоловік.
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