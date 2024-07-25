Скільки разів із початку повномасштабного вторгнення лунала повітряна тривога: статистика

У Києві тривога хоча би раз лунала у 62% днів широкомасштабного вторгнення

Найбільше тривог оголошували в Донецькій області – 4822

44 176 разів із початку повномасштабного вторгнення РФ в різних містах України оголошували повітряну тривогу. Про це свідчить статистика сайту Карта повітряних тривог України.

Найбільше тривог оголошували в Донецькій області – 4822. У Києві тривога хоча б раз лунала у 62% днів широкомасштабного вторгнення.

Найчастіше тривоги були оголошені у четвер.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 липня, зранку армія РФ вперше застосувала ФАБ-1500 по Куп’янськ-Вузловому. Внаслідок авіаудару був поранений 52-річний чоловік.