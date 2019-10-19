ДБР повідомило двом патрульним із Василькова про підозру у катуванні



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Інцидент між чоловіком і патрульними стався 17 грудня 2018 року на зупинці в місті Васильків

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Києві, повідомили про підозру у катуванні двом працівникам патрульної поліції Васильківського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Про це 19 жовтня повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17 грудня 2018 року під час чергування на зупинці громадського транспорту в місті Васильків Київської області правоохоронці застосували в обличчя громадянину сльозогінний газ та завдали йому безліч ударів ногами та руками, а також два удари в область обличчя прикладом автомата «АКСУ 74».

Причиною таких дій став спір громадянина з працівниками поліції.

Згодом працівники поліції наділи на потерпілого кайданки та відвезли його на службовому автомобілі на безлюдну місцевість. Там вони продовжили знущатися над чоловіком, наносячи йому удари по різним частинам тіла, у тому числі прикладом автомата.

Після цього правоохоронці зачинили потерпілого в багажному відділенні службового автомобіля, завдавши при цьому додаткові удари автоматом в область голови.

«У цей же час знайомі та родичі громадянина розшукували його та з цією метою телефонували на номер «102», а також особисто з’являлися до Васильківського ВП ГУНП у Київській області», - підкреслили в ДБР.

З метою приховування своїх злочинів, поліцейські винесли постанову по справі про адміністративні правопорушення за вчинення потерпілим адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та протоколи про адміністративне затримання і про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 та ст. 185 КУпАП.