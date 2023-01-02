Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Київській області сьогодні лунатимуть вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Київській області сьогодні лунатимуть вибухи
Сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети
фото: azov.org.ua

У Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів

Жителі Київської області сьогодні, 2 січня, можуть чути звуки вибухів після обіду. У Бучанському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«Сьогодні, 2 січня, з 14:00 до 16:00 у Бучанському районі сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети», – йдеться у повідомленні.

Також протягом дня у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів. «У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів», – додали в ОВА. 

Містян закликають зберігати спокій та реагувати на повітряні тривоги.

Нагадаємо, триває 313-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

Теги: навчання Київщина вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще в березні бомба була скинута на Харків з російського літака
Сапери знешкодили авіабомбу у спальному районі Харкова (фото, відео)
23 червня, 2022, 19:20
Вибухонебезпечні предмети транспортували на полігон та провели подальше контрольоване знищення
Сапери знешкодили авіабомбу на Київщині (фото)
14 червня, 2022, 12:33
Росія здатна максимум на 2-3 потужних удари з високоточного озброєння
Окупанти змінили тактику обстрілів через дефіцит боєприпасів – розвідка
Вчора, 23:49

Новини

У Київській області сьогодні лунатимуть вибухи
У Київській області сьогодні лунатимуть вибухи
У столичному метро стався збій у роботі турнікетів: деталі
У столичному метро стався збій у роботі турнікетів: деталі
Ракетна атака на столицю 31 грудня: Кличко повідомив про ще одного загиблого
Ракетна атака на столицю 31 грудня: Кличко повідомив про ще одного загиблого
Атака дронів на Київщину: фото наслідків
Атака дронів на Київщину: фото наслідків
Атака на енергетичну інфраструктуру. Яка ситуація зі світлом та водою у Києві (оновлено)
Атака на енергетичну інфраструктуру. Яка ситуація зі світлом та водою у Києві (оновлено)
Атака дронів на Київщину: яка ситуація в області
Атака дронів на Київщину: яка ситуація в області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
«Ломаченко – майбутній Медведчук»: начальник штабу «Азов» відреагував на допис боксера
34K
Дрони-камікадзе протягом чотирьох годин атакували Київ
29K
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
13K
Патріарх Філарет відзначає знаменну дату
13K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
У Києві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги (відео)

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Сьогодні, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
Вчора, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
Вчора, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
Вчора, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
Вчора, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту