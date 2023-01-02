У Київській області сьогодні лунатимуть вибухи

У Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів

Жителі Київської області сьогодні, 2 січня, можуть чути звуки вибухів після обіду. У Бучанському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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«Сьогодні, 2 січня, з 14:00 до 16:00 у Бучанському районі сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети», – йдеться у повідомленні.

Також протягом дня у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів. «У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів», – додали в ОВА.

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Містян закликають зберігати спокій та реагувати на повітряні тривоги.

Нагадаємо, триває 313-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.