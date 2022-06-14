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  4. Сапери знешкодили авіабомбу на Київщині (фото)
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    Фото

    Сапери знешкодили авіабомбу на Київщині (фото)

    Вибухонебезпечні предмети транспортували на полігон та провели подальше контрольоване знищення - Сапери знешкодили авіабомбу на Київщині (фото)
    Вибухонебезпечні предмети транспортували на полігон та провели подальше контрольоване знищення
    фото: Андрій Нєбитов

    Смертельні «дарунки» окупантів виявили поблизу села Сеньківка

    Неподалік села Сеньківка, у Київській області, вибухотехніки знайшли та знешкодили російські бомби.

    Як повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, снаряди транспортували на полігон та провели подальше контрольоване знищення.

    «Авіабомба та артилерійський снаряд. Ось такі смертельні «дарунки» окупантів виявили наші спеціалісти-вибухотехніки поблизу села Сеньківка.

    Вкотре повторюю, що у разі виявлення підозрілих предметів:

    • відійдіть на безпечну відстань, не торкайтеся і не пересувайте його, не допускайте до знахідки інших людей;
    • повідомте до поліції на спецлінію «102»;
    • негайно припиніть всі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечних предметів;
    • дочекайтесь фахівців, укажіть місце знахідки та повідомте час її виявлення.

    Бережіть себе та оточуючих!», – повідомив Нєбитов.

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    Сапери знешкодили авіабомбу на Київщині (фото)
    Сапери знешкодили авіабомбу на Київщині (фото)
    Сапери знешкодили авіабомбу на Київщині (фото)
    фото: Андрій Нєбитов

    Нагадаємо, 13 червня бійці батальйону «Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова» евакуювали мешканців м. Привілля, що неподалік Лисичанська. Ще декількох людей вивезли волонтери.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Сапери знешкодили авіабомбу на Київщині (фото)