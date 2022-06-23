Сапери знешкодили авіабомбу у спальному районі Харкова (фото, відео)

Ще в березні бомба була скинута на Харків з російського літака

ФАБ-500 – надпотужна некерована фугасна бомба, яка несе 300 кг вибухової речовини

Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та піротехніки ДСНС здійснили дуже ризиковану операцію по знешкодженню авіабомби ФАБ-500, повідомили у прес-службі рятувальників.

Ще в березні бомба була скинута на Харків з російського літака, влучила у дах житлової висотки на Північній Салтівці та застрягла на її технічному поверсі. Вона могла зруйнувати увесь цей будинок вщент, але, на щастя, не спрацювала.

Тоді, у березні, піротехніки ДСНС дезактивували бомбу, викрутивши контактний підривник. Проте застосувати важку техніку, щоб дістати її та знешкодити повністю, було неможливо – тривали постійні обстріли.

ФАБ-500 – надпотужна некерована фугасна бомба, яка несе 300 кг вибухової речовини

До проведення цієї операції були залучені спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль, автонавантажувач, піротехнічний автомобіль, важкий автокран та близько десяти саперів та рятувальників.

Бомбу вивезли для подальшого знешкодження.

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці окупанти знову обстріляли Харків та область. Внаслідок ворожих атак постраждали семеро людей, двоє з них діти. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, в Харкові вчора близько 23:00 були обстріли Індустріального району, сталася пожежа на складських приміщеннях. Попередньо – ніхто не постраждав.

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