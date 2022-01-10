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    У київській лікарні охоронці вгамували пацієнтів, що кидались на медиків (фото)

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    &laquo;Муніципали&raquo; вгамували пацієнта з ознаками алкогольного сп'яніння, який поводився агресивно&nbsp; - У київській лікарні охоронці вгамували пацієнтів, що кидались на медиків (фото)
    «Муніципали» вгамували пацієнта з ознаками алкогольного сп'яніння, який поводився агресивно 
    фото: Муніципальна охорона

    Пацієнти потрапили до лікарні швидкої допомоги у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння

    7 січня співробітники «Муніципальної охорони», які здійснювали охорону Київської лікарні швидкої допомоги (вул. Братиславська 3), допомогли медикам у семи випадках. Про це повідомляє Муніципальна охорона.

    Так, близько 11:00 охоронці вгамували пацієнта, якого доставили в стані алкогольного сп'яніння швидкою допомогою і який вів себе агресивно та кидався на лікарів.

    О 12:00 було надано допомогу медикам під час первинного огляду пацієнта з ознаками алкогольного сп'яніння, який перешкоджав у наданні медичної допомоги й міг завдати шкоду собі та персоналу.

    О 12:49 охоронці заспокоювали чоловіка в неадекватному стані, який кидався на медперсонал під час надання йому першої медичної допомоги.

    Близько 13:00 «муніципали» вгамували пацієнта з ознаками алкогольного сп'яніння, який поводився агресивно й кидався в бійку з медперсоналом.

    О 13:45 охоронці знову стримували пацієнта з ознаками сильного алкогольного сп'яніння, який поводився агресивно і кидався в бійку з медиками. Після надання першої медичної допомоги на прохання медперсоналу громадянина було госпіталізовано в токсикологічне відділення в супроводі охорони.

    О 14:45 охоронцями було надано допомогу під час проведення медогляду громадянину в стані алкогольного сп'яніння. На прохання медперсоналу його госпіталізовано до нейрохірургічного відділення в супроводі охорони.

    Близько 15:17 вгамували пацієнта в наркотичному сп’янінні, який ліз у бійку з охороною та медичним персоналом. Під наглядом «муніципалів» особу переведено в токсикологічну реанімацію.

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    У київській лікарні охоронці вгамували пацієнтів, що кидались на медиків (фото)
    У київській лікарні охоронці вгамували пацієнтів, що кидались на медиків (фото)
    У київській лікарні охоронці вгамували пацієнтів, що кидались на медиків (фото)
    У київській лікарні охоронці вгамували пацієнтів, що кидались на медиків (фото)

    Як повідомлялося, в Києві під час застілля між подружжям виник конфлікт, у ході якого дружина вдарила чоловіка ножем у груди.

    Теги: Київ лікарня алкогольне сп'яніння охорона
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    У київській лікарні охоронці вгамували пацієнтів, що кидались на медиків (фото)