У київській лікарні охоронці вгамували пацієнтів, що кидались на медиків (фото)

Пацієнти потрапили до лікарні швидкої допомоги у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння

7 січня співробітники «Муніципальної охорони», які здійснювали охорону Київської лікарні швидкої допомоги (вул. Братиславська 3), допомогли медикам у семи випадках. Про це повідомляє Муніципальна охорона.

Так, близько 11:00 охоронці вгамували пацієнта, якого доставили в стані алкогольного сп'яніння швидкою допомогою і який вів себе агресивно та кидався на лікарів.

О 12:00 було надано допомогу медикам під час первинного огляду пацієнта з ознаками алкогольного сп'яніння, який перешкоджав у наданні медичної допомоги й міг завдати шкоду собі та персоналу.

О 12:49 охоронці заспокоювали чоловіка в неадекватному стані, який кидався на медперсонал під час надання йому першої медичної допомоги.

Близько 13:00 «муніципали» вгамували пацієнта з ознаками алкогольного сп'яніння, який поводився агресивно й кидався в бійку з медперсоналом.

О 13:45 охоронці знову стримували пацієнта з ознаками сильного алкогольного сп'яніння, який поводився агресивно і кидався в бійку з медиками. Після надання першої медичної допомоги на прохання медперсоналу громадянина було госпіталізовано в токсикологічне відділення в супроводі охорони.

О 14:45 охоронцями було надано допомогу під час проведення медогляду громадянину в стані алкогольного сп'яніння. На прохання медперсоналу його госпіталізовано до нейрохірургічного відділення в супроводі охорони.

Близько 15:17 вгамували пацієнта в наркотичному сп’янінні, який ліз у бійку з охороною та медичним персоналом. Під наглядом «муніципалів» особу переведено в токсикологічну реанімацію.

Як повідомлялося, в Києві під час застілля між подружжям виник конфлікт, у ході якого дружина вдарила чоловіка ножем у груди.