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    У Кривому Розі п'ятимісячна дитина померла від алкогольної інтоксикації

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    Стосовно батьків загиблого немовляти до суду направлено обвинувальний акт&nbsp; - У Кривому Розі п'ятимісячна дитина померла від алкогольної інтоксикації
    Стосовно батьків загиблого немовляти до суду направлено обвинувальний акт 
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Батьки малюка повністю визнали свою провину

    У Кривому Розі Дніпропетровської області п’ятимісячна дитина померла від алкогольної інтоксикації. Про це пише «Дніпровська панорама» із посиланням на пресслужбу Криворізької південної окружної прокуратури.

    Зазначається, що стосовно батьків загиблого немовляти до суду направлено обвинувальний акт за статтею 166 КК України – злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною.

    Батьки малюка повністю визнали свою провину.

    До слова, лікарка дала відповідь, скільки часу відновлюється печінка після вживання алкоголю. Медик пропонує запитувати себе, чому ви п'єте. Це також відмінний спосіб стежити за собою і практикувати так зване «усвідомлене вживання».

    «Робіть паузу перед кожним новим напоєм і запитуйте себе, чому ви п'єте, як воно пити цей алкоголь, і як добре ви почуваєтеся. Всі ці прості методи можуть покращити ваші відносини з алкоголем», – заявила вона.

    Нагадаємо, в Україні за рік відчутно подорожчали алкоголь та цигарки.

    Також учені пояснили руйнівний вплив алкоголю на мозок.

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    Теги: діти Кривий Ріг алкоголь смерть алкогольне сп'яніння Дніпропетровщина
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    У Кривому Розі п'ятимісячна дитина померла від алкогольної інтоксикації