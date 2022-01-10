Криваві свята: киянка під час застілля вбила чоловіка (фото)

Жінка встромила чоловіку ніж у груди

У Києві під час застілля між подружжям виник конфлікт, у ході якого дружина вдарила чоловіка ножем у груди. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до чергової частини Шевченківського управління поліції від медиків надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Володимира Сальського виявили чоловіка з ножовим пораненням. За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

На місці події медики констатували смерть чоловіка, а патрульні затримали ймовірну підозрювану.

«Ми з’ясували, що під час застілля між подружжям виник конфлікт. Далі дружина схопила кухонний ніж та вдарила ним чоловіка у груди. Від отриманої травми потерпілий помер до приїзду швидкої медичної допомоги. Місцеву мешканку, 1978 року народження, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, з помешкання вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж зі слідами речовини бурого кольору, який направили на експертизу», – розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва слідчі оголосили затриманій про підозру. На час досудового розслідування вона перебуватиме під вартою.