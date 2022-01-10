  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Криваві свята: киянка під час застілля вбила чоловіка (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поліція затримала підозрювану у вбивстві чоловіка - Криваві свята: киянка під час застілля вбила чоловіка (фото)
    Поліція затримала підозрювану у вбивстві чоловіка
    фото: Нацполіція

    Жінка встромила чоловіку ніж у груди

    У Києві під час застілля між подружжям виник конфлікт, у ході якого дружина вдарила чоловіка ножем у груди. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, до чергової частини Шевченківського управління поліції від медиків надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Володимира Сальського виявили чоловіка з ножовим пораненням. За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

    На місці події медики констатували смерть чоловіка, а патрульні затримали ймовірну підозрювану.

    «Ми з’ясували, що під час застілля між подружжям виник конфлікт. Далі дружина схопила кухонний ніж та вдарила ним чоловіка у груди. Від отриманої травми потерпілий помер до приїзду швидкої медичної допомоги. Місцеву мешканку, 1978 року народження, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, з помешкання вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж зі слідами речовини бурого кольору, який направили на експертизу», – розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Криваві свята: киянка під час застілля вбила чоловіка (фото)
    Криваві свята: киянка під час застілля вбила чоловіка (фото)
    фото: Нацполіція

    Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі.

    За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва слідчі оголосили затриманій про підозру. На час досудового розслідування вона перебуватиме під вартою.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Криваві свята: киянка під час застілля вбила чоловіка (фото)