П’яна ДТП на Київщині: до лікарні потрапили дві неповнолітні пасажирки

35-річний водій перебував у стані алкогольного сп'яніння

У ніч на понеділок, 10 січня, у селі Фастівець Фастівського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Автопригода трапилася близько 2 години ночі.

35-річний водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електроопорою. Внаслідок аварії дві 16-річні пасажирки отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до Фастівської районної лікарні.

Під час медичного освідування встановлено, що водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння.

Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового тримання.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним и засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Як повідомлялося, 9 січня на автошляху Н-08 сполученням Бориспіль – Золотоноша сталася дорожньо-транспортна пригода. 43-річний комерційний директор будівельної компанії з Києва, рухаючись в напрямку міста Бориспіль, не впорався з керуванням автомобілем Kia Sorento та допустив зіткнення з деревом.

9 січня у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, один із них спалахнув. У результаті загинув водій однієї автівки, також постраждала дитина.