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    П’яна ДТП на Київщині: до лікарні потрапили дві неповнолітні пасажирки

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    Автомобіль Hyundai врізався у стовп - П’яна ДТП на Київщині: до лікарні потрапили дві неповнолітні пасажирки
    Автомобіль Hyundai врізався у стовп
    фото: Нацполіція

    35-річний водій перебував у стані алкогольного сп'яніння

    У ніч на понеділок, 10 січня, у селі Фастівець Фастівського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Автопригода трапилася близько 2 години ночі.

    35-річний водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електроопорою. Внаслідок аварії дві 16-річні пасажирки отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до Фастівської районної лікарні.

    Під час медичного освідування встановлено, що водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння.

    Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового тримання.

    На місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним и засобами) Кримінального кодексу України.

    Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

    Як повідомлялося, 9 січня на автошляху Н-08 сполученням Бориспіль – Золотоноша сталася дорожньо-транспортна пригода. 43-річний комерційний директор будівельної компанії з Києва, рухаючись в напрямку міста Бориспіль, не впорався з керуванням автомобілем Kia Sorento та допустив зіткнення з деревом.

    9 січня у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, один із них спалахнув. У результаті загинув водій однієї автівки, також постраждала дитина.

    Теги: Національна поліція України ДТП кримінал водій Київщина автомобіль алкогольне сп'яніння
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    П’яна ДТП на Київщині: до лікарні потрапили дві неповнолітні пасажирки