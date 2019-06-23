Учасників київського Маршу рівності терміново евакуюють



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Марш рівності у Києві, 23 червня 2019 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Учасників акції на евакуацію попросили пройти на станцію метро «Театральна»

Поліція під час Маршу рівності в Києві оголосила про евакуацію учасників. Про це передає кореспондент Главкома з місця події.

«Увага, учасники акції! Просимо пройти на евакуацію», — оголосили правоохоронці, які наразі на марші.

Зазначимо, колона перебувала на вулиці Богдана Хмельницькго, коли пролунало оголошення.

Учасників акції на евакуацію попросили пройти на станцію метро «Театральна».

Зазначимо, тільки-но розпочався Марш рівності, як противники заходу кинулись переймати колони. Поліція відтіснила противників, але один із чоловіків спробував напасти на учасників Маршу. Нападника було затримано.

Раніше з’явилась інформація про те, що поліцейські затримали дев’ять осіб, які готували провокації на Марші рівності.