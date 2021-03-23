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    В столичній підземці врятували людину за допомогою дефібрилятора

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    Серед станцій, де встановили апаратуру, була і &laquo;Палац спорту&raquo; - В столичній підземці врятували людину за допомогою дефібрилятора

    Серед станцій, де встановили апаратуру, була і «Палац спорту»

    Пристрої для надання термінової допомоги розмістили в метрополітені на початку березня

    Завдяки встановленому на станції київського метрополітену дефібрилятора вдалося врятувати життя одному із пасажирів. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на сторінку Христини Ярмоліної у Facebook.

    Працівник метро реабілітував 56-річного чоловіка на станції метро «Палац Спорту».

    «Прочитайте ще раз і усвідомте. Врятоване життя! 56-річного чоловіка. На станції метро Києва. З використанням дефібрилятора. Через 10 годин з моменту події пацієнт орієнтований в часі, просторі, власній особі, без проявів неврологічного дефіциту. Що це означає? Вчасно і правильно надана невідкладна допомога», – написала Ярмоліна.

    Відзначається, що чоловік продовжує лікування у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

    Як повідомлялося раніше, на початку березня у Києві на 19 станціях метро встановили дефібрилятори у місцях, погоджених із авторами проекту Громадського бюджету «РеаніМетро».

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    Теги: Київ метро Facebook чоловік
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