В столичній підземці врятували людину за допомогою дефібрилятора

Серед станцій, де встановили апаратуру, була і «Палац спорту»

Пристрої для надання термінової допомоги розмістили в метрополітені на початку березня

Завдяки встановленому на станції київського метрополітену дефібрилятора вдалося врятувати життя одному із пасажирів. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на сторінку Христини Ярмоліної у Facebook.

Працівник метро реабілітував 56-річного чоловіка на станції метро «Палац Спорту».

«Прочитайте ще раз і усвідомте. Врятоване життя! 56-річного чоловіка. На станції метро Києва. З використанням дефібрилятора. Через 10 годин з моменту події пацієнт орієнтований в часі, просторі, власній особі, без проявів неврологічного дефіциту. Що це означає? Вчасно і правильно надана невідкладна допомога», – написала Ярмоліна.

Відзначається, що чоловік продовжує лікування у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

Як повідомлялося раніше, на початку березня у Києві на 19 станціях метро встановили дефібрилятори у місцях, погоджених із авторами проекту Громадського бюджету «РеаніМетро».