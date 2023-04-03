У київському метро стався масштабний технічний збій
У підземку тимчасово не можна пройти за паперовими QR-квитками
Прохід за паперовими QR-квитками на всіх станціях київського метро тимчасово призупинений через технічний збій. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
«Фахівці вже працюють над оперативним вирішенням проблеми. Про відновлення проходу за паперовими QR-квитками повідомимо додатково», – йдеться в повідомленні.
Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі.
Сплатити за проїзд можна:
- транспортною карткою;
- QR-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий»;
- безконтактною банківською карткою;
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Нагадаємо, із 26 березня роботу столичного метро подовжено на 1 годину. Підземні станції метро в режимі укриття працюють цілодобово.
Також із 1 квітня у Києві відновлює роботу станція метро «Гідропарк» для пасажирів.
Коментарі — 0