У київському метро стався масштабний технічний збій

У підземку тимчасово не можна пройти за паперовими QR-квитками

Прохід за паперовими QR-квитками на всіх станціях київського метро тимчасово призупинений через технічний збій. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Фахівці вже працюють над оперативним вирішенням проблеми. Про відновлення проходу за паперовими QR-квитками повідомимо додатково», – йдеться в повідомленні.

Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сплатити за проїзд можна:

транспортною карткою;

QR-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий»;

безконтактною банківською карткою;

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, із 26 березня роботу столичного метро подовжено на 1 годину. Підземні станції метро в режимі укриття працюють цілодобово.

Також із 1 квітня у Києві відновлює роботу станція метро «Гідропарк» для пасажирів.