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У київському метро стався масштабний технічний збій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У київському метро стався масштабний технічний збій
фото ілюстративне

У підземку тимчасово не можна пройти за паперовими QR-квитками

Прохід за паперовими QR-квитками на всіх станціях київського метро тимчасово призупинений через технічний збій. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Фахівці вже працюють над оперативним вирішенням проблеми. Про відновлення проходу за паперовими QR-квитками повідомимо додатково», – йдеться в повідомленні.

Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі.

Сплатити за проїзд можна:

  • транспортною карткою;
  • QR-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий»;
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, із 26 березня роботу столичного метро подовжено на 1 годину. Підземні станції метро в режимі укриття працюють цілодобово. 

Також із 1 квітня у Києві відновлює роботу станція метро «Гідропарк» для пасажирів.

Теги: метро Київ

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