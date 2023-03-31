Київрада готується перейменувати станцію метро «Площа Льва Толстого»

У Київраді вважають символічним, якщо наступною після станції «Майдан Незалежності» буде станція «Площа Українських Героїв»

На наступному пленарному засіданні Київської міської ради станцію метро «Площа Льва Толстого» депутати планують перейменувати на «Площу Українських Героїв». Про це повідомляє Київська міська рада.

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Ініціатори ідеї переконані, що за самою площею Льва Толстого логічно було б перейменувати і станцію метро «Площа Льва Толстого», оскільки так вирішили тисячі киян, які віддали свої голоси шляхом рейтингового електронного голосування у додатку «Київ Цифровий». Назва Українських Героїв запропонована на честь усіх захисників нашої країни, які боролись та продовжують боротись за рідну землю протягом не одного століття. Нині, як і сотні років тому, українці гинуть, виборюючи право бути вільними. Ми не тільки пам’ятаємо кожного, хто поліг за нашу землю та Батьківщину, але і хочемо їх вшанувати в серці нашої столиці.

Депутати вважають, що дуже символічно, коли на синій лінії метро наступною після станції «Майдан Незалежності» буде станція «Площа Українських Героїв».

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Нагадаємо, 23 березня депутати Київради перейменували ще кілька вулиць і площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Того дня Площа Льва Толстого стала Площею Українських Героїв.