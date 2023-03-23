У київському метро для пасажирів запрацює ще одна станція

Станція «Гідропарк» буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог

Із 1 квітня у Києві відновлює роботу станція метро «Гідропарк» для пасажирів. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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«Працюватиме поки вестибюль № 1. Повз станцію «Дніпро» поїзди, як і зараз, слідуватимуть без зупинки», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що станція «Гідропарк» розташована на наземній ділянці метрополітену, тому буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог.

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«Укриттями для населення слугують тільки підземні станції. А поїзди під час тривог не курсують наземними ділянками задля безпеки пасажирів», – додав Кличко.

Рух поїздів «червоною» гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна».

Раніше повідомлялося, що київське метро під час тривог стане комфортнішим.