Як відсьогодні працює метро: новий графік роботи

Підземні станції метро в режимі укриття працюють цілодобово

Із 26 березня роботу столичного метро подовжено на 1 годину. Про це нагадали в Київській міський державній адміністрації і оприлюднили графік роботи метрополітену.

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«Зверніть увагу, що станції підземки зачиняються на вхід у різний час із урахуванням проходження останніх поїздів на лініях», – йдеться в повідомленні.

Підземні станції метро в режимі укриття працюють цілодобово.

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Нагадаємо, що із 26 березня у столиці скорочується час комендантської години. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.

У зв’язку з цим громадський транспорт у столиці працюватиме довше.

До слова, із 1 квітня у Києві відновлює роботу станція метро «Гідропарк» для пасажирів.