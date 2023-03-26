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Як відсьогодні працює метро: новий графік роботи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як відсьогодні працює метро: новий графік роботи
фото ілюстративне

Підземні станції метро в режимі укриття працюють цілодобово

Із 26 березня роботу столичного метро подовжено на 1 годину. Про це нагадали в Київській міський державній адміністрації і оприлюднили графік роботи метрополітену.

«Зверніть увагу, що станції підземки зачиняються на вхід у різний час із урахуванням проходження останніх поїздів на лініях», – йдеться в повідомленні.

Підземні станції метро в режимі укриття працюють цілодобово. 

Як відсьогодні працює метро: новий графік роботи фото 1
Як відсьогодні працює метро: новий графік роботи фото 2
Як відсьогодні працює метро: новий графік роботи фото 3

Нагадаємо, що із 26 березня у столиці скорочується час комендантської години. Вона триватиме з 00:00 до 05:00. 

У зв’язку з цим громадський транспорт у столиці працюватиме довше.

До слова, із 1 квітня у Києві відновлює роботу станція метро «Гідропарк» для пасажирів.

Теги: метро Київ

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