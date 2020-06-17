Денісова заявила, що у в’язницях покращується ситуація з коронавірусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ще на початку квітня місця несвободи в Україні були майже не забезпечені засобами індивідуального захисту, проте зараз «ситуація покращилась»

Омбудсмен зауважила, що Офіс Уповноваженого з прав людини тримає на контролі ситуацію в місцях позбавлення волі

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила про покращення безпекової ситуації у в’язницях щодо дотримання правил захисту від коронавірусу.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу «Рада» 16 червня.

«Ситуація покращилась стосовно цього. Коли ми починали робити на початку квітня перші візити, місця несвободи, перш за все я маю на увазі слідчі ізолятори, колонії для виконання покарань — були майже не забезпечені ані масками, ані рукавичками, іншими засобами індивідуального захисту», — зазначила вона.

Денісова зауважила, що Офіс Уповноваженого з прав людини тримає на контролі ситуацію в місцях позбавлення волі і регулярно без попереджень проводять перевірку.

Нагадаємо, у червні в Кропивницькому від коронавірусу помер в’язень.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

Копіювати код для вставки

Станом на ранок 16 червня в Україні підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.