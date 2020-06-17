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    Денісова заявила, що у в’язницях покращується ситуація з коронавірусом

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    <p>Ще на початку квітня місця несвободи в Україні були майже не&nbsp;забезпечені засобами індивідуального захисту, проте зараз &laquo;ситуація покращилась&raquo;</p> - Денісова заявила, що у в’язницях покращується ситуація з коронавірусом

    Ще на початку квітня місця несвободи в Україні були майже не забезпечені засобами індивідуального захисту, проте зараз «ситуація покращилась»

    Омбудсмен зауважила, що Офіс Уповноваженого з прав людини тримає на контролі ситуацію в місцях позбавлення волі

    Омбудсмен Людмила Денісова повідомила про покращення безпекової ситуації у в’язницях щодо дотримання правил захисту від коронавірусу.

    Про це вона сказала в ефірі телеканалу «Рада» 16 червня.

    «Ситуація покращилась стосовно цього. Коли ми починали робити на початку квітня перші візити, місця несвободи, перш за все я маю на увазі слідчі ізолятори, колонії для виконання покарань — були майже не забезпечені ані масками, ані рукавичками, іншими засобами індивідуального захисту», — зазначила вона.

    Денісова зауважила, що Офіс Уповноваженого з прав людини тримає на контролі ситуацію в місцях позбавлення волі і регулярно без попереджень проводять перевірку.

    Нагадаємо, у червні в Кропивницькому від коронавірусу помер в’язень.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      32476
    • Хворіють
      17036
    • Одужали
      14528
    • Померли
      912

    Станом на ранок 16 червня в Україні підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.

    здоров'я СІЗО в'язниця Людмила Денісова коронавірус
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