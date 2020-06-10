Ще в чотирьох українських СІЗО з’явилися платні камери



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Платні камери вже є у 10 СІЗО

Після вироку суду перебування у поліпшених камерах не передбачається

Платні камери з поліпшеними умовами відкрили у Харківському, Сумському та Старобільському СІЗО, а також у Полтаві.

Про це повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, інформує Урядовий портал.

«Відсьогодні доступна послуга «платні камери» у Харківському, Сумському та Старобільському слідчих ізоляторах, а також у Полтаві», - повідомила Висоцька.

Представниця Мін'юсту зазначила, що отримані від цих послуг кошти використають для ремонтів приміщень слідчих ізоляторів, зокрема у звичайних (безкоштовних) камерах.

Повідомляється, що вартість перебування у камері Харківського слідчого ізолятора за одну добу становить 1000 грн з особи; за тиждень - 3500 грн; за місяць - 3750 грн.

У Сумському СІЗО вартість за одну добу складає 600 грн; за тиждень - 2000 грн; за місяць - 4100 грн. А вартість платної камери Старобільського СІЗО за добу - 750 грн; за тиждень - 2600 грн; за місяць - 3000 грн.

Крім того, у Полтавській установі виконання покарань (№ 23) вартість за добу становить 600 гривень з 1 особи; за тиждень - 2100 грн; за місяць - 3800 грн.

Разом з тим після вироку суду перебування у поліпшених камерах СІЗО не передбачається. Усього на цей час до проєкту долучились 10 СІЗО.

Нещодавно міністр юстиції України Денис Малюська оцінив перспективи платних камер із підвищеним комфортом у слідчих ізоляторах, які почали запроваджувати останнім часом.

Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська спробував обід, що зазвичай готують у Київському слідчому ізоляторі, щоб перевірити його якість.

Нагадаємо, іще раніше в Лук’янівському СІЗО Києва в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери. У них збільшена норма площі на людину і відгороджено санвузол. При цьому міністр юстиції не бачить в цьому проекті дискримінації за майновим принципом. Зазначимо, розцінки в Лук’янівському СІЗО на порядок вищі.