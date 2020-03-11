Весняне свято відбулося в Одеському зоопарку



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Напередодні Міжнародного жіночого дня в Одеському зоопарку провели свято «Для милих дам»

Напередодні Міжнародного жіночого дня в Одеському зоопарку відбулося свято «Для милих дам».

Цього дня для маленьких відвідувачів була організована святкова програма: рухливі ігри з аніматорами, цікаві конкурси, танці та привітання улюблених жінок - мам, бабусь, сестер і подруг.

Учні гуртка юних натуралістів зоопарку підготували для гостей яскравий виступ. Також для всіх охочих була організована тематична фотозона. На завершення свята всі відвідувачі дружно вирушили поспостерігати за показовим годуванням носух.

Одеський зоопарк висловлює подяку Дитячому фонду ім. Серафима Саровського за допомогу в організації святкового заходу.