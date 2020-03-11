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    Весняне свято відбулося в Одеському зоопарку

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    Весняне свято відбулося в Одеському зоопарку

    Напередодні Міжнародного жіночого дня в Одеському зоопарку провели свято «Для милих дам»

    Напередодні Міжнародного жіночого дня в Одеському зоопарку відбулося свято «Для милих дам».

    Цього дня для маленьких відвідувачів була організована святкова програма: рухливі ігри з аніматорами, цікаві конкурси, танці та привітання улюблених жінок - мам, бабусь, сестер і подруг.

    Учні гуртка юних натуралістів зоопарку підготували для гостей яскравий виступ. Також для всіх охочих була організована тематична фотозона. На завершення свята всі відвідувачі дружно вирушили поспостерігати за показовим годуванням носух.

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    Весняне свято відбулося в Одеському зоопарку
    Весняне свято відбулося в Одеському зоопарку
    Весняне свято відбулося в Одеському зоопарку
    Весняне свято відбулося в Одеському зоопарку
    Весняне свято відбулося в Одеському зоопарку
    Весняне свято відбулося в Одеському зоопарку

    Одеський зоопарк висловлює подяку Дитячому фонду ім. Серафима Саровського за допомогу в організації святкового заходу.

    Одеса свята зоопарк
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