У кінотеатрі «Київ» відбудеться тиждень швейцарського кіно (програма)



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Всі фільми фестивалю демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами

З 12 по 16 червня у кінотеатрі «Київ» пройде третій фестиваль «Тиждень швейцарського кіно», на якому будуть представлені 4 актуальні картини останніх років, відібрані на європейських фестивалях.

Як повідомляє «Артхаус трафік», «Тиждень швейцарського кіно» відкриває мелодрама «Мрія Катріни». Головна героїня стрічки режисерів Даріо і Мірко Бішофбергерів хоче мати дітей, але її чоловік гине в автокатастрофі, та завдяки пересадці голови він повертається іншою людиною. На міжнародному кінофестивалі в Дубліні «Мрія Катріни» була відзначена за найкращу операторську роботу.

Відкриття фестивалю відбудеться 12 червня о 19:40, повторний показ стрічки – 16 червня о 19:00.

Швейцарсько-німецька драма «Невинний» Сімона Жакме була вперше показана у рамках конкурсної програми міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні, де претендувала на Гран-прі, та була відзначена премією Swiss Film Prize за найкращу жіночу роль. У центрі сюжету – жінка, однаково віддана родині, ревним християнам-традиціоналістам, та своїй дослідницькій роботі. Зустріч із колишнім коханцем ставить під сумнів її почуття, спосіб життя, а згодом і віру. Показ запланований на 13 червня, 19:00.

Також у програмі на глядачів чекає стрічка спільного виробництва Швейцарії та Італії, драма «Щасливий Лазар» Аліче Рорвахер. Cвого чаcу вона була відзначена премією за найкращий сценарій Каннського кінофестивалю. Фільм розповідає про дружбу простодушного сільського дурника Лазаря і розпещеного аристократа Танкреді. Показ відбудеться 14 червня о 19:00.

Драма «За вітром» із зіркою французького кіно Мелані Тьєррі у головній ролі, удостоєна премії Variety Piazza Grande Award міжнародного кінофестивалю у Локарно. Сюжет фільму побудовано навколо молодої пари, яка тікає від метушні міста у віддалений альпійський куточок. Але в їхнє щасливе та розмірене життя вдирається інженер, який приїхав для установки вітряної турбіни. Спеціальною подією у рамках показу стане лекція про енергоефективність у повсякденному житті, захід відбудеться 15 червня о 19:00.

«Тиждень швейцарського кіно», організований Посольством Швейцарії в Україні, пройде у столичному кінотеатрі «Київ» з 12 по 16 червня. Всі фільми фестивалю демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Нагадаємо, 7 червня колишні орендарі кінотеатру «Київ» заявили про рейдерське захоплення будівлі.

У КМДА повідомили, що у кінотеатрі «Київ» Департаментом комунальної власності Києва та балансоутримувачем кінотеатру – комунальним підприємством «Київкінофільм» - розпочато інвентаризацію і обстеження будівлі з метою уникнення незаконних знищень чи пошкоджень майна територіальної громади міста.

«Протягом квітня-травня 2019 року колишній орендодавець ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ» незаконно чинив перешкоди в доступі до приміщення комунального майна будівлі кінотеатру «Київ» комісії в складі працівників КП «Київкінофільм» і Департаменту комунальної власності м. Києва задля обстеження», - зазначили у КМДА.

Як відомо, 22 березня офіційно стартував конкурс на оренду приміщень кінотеатру «Київ», який розташований на вул. В.Васильківська, 19-А.

Переможцем конкурсу стало ТОВ «Сінема-Центр» , яке запропонувало 2 119 253 гривень авансової сплати кількох місяців оренди. Підприємством керує Любов Лісовська, яка за сумісництвом очолює ГО «Союз кінотеатрів України». Спілку було створено у 2016 році.

У травні столична влада підписала договір із товариством з обмеженою відповідальністю «Сінема-Центр» про передачу приміщення кінотеатру «Київ» в оренду.

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