Через аварії залишилися без води будинки на чотирьох вулицях Києва (адреси)



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Вода зникла у семи столичних будинках

Ремонтні бригади ліквідовують пошкодження на водомережі

Сьогодні, 3 вересня, на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 7 житлових будинках за такими адресами:

вул. Фролівська, 1А, 1/6, 3, 8

Контрактова площа, 7

вул. Йорданська, 11

пр-т. Алішера Навої, 1

Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

«Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Нагадаємо, у Києві розпочалася реконструкція дюкерних переходів, якими відбувається транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення.

Зазначимо, що у Київводоканалі більше мільйона особових рахунків, з них у 64% споживачів немає заборгованості або навіть є переплата. Але разом з тим, загальний борг мешканців багатоквартирних будинків станом на 1 серпня складає 599 мільйонів гривень.