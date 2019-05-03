У Кличка розповіли, коли знесуть Рибальський міст



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У 2008 році міст було остаточно закрито для пішоходів

Вантовий міст (Рибальський) через гавань р. Дніпро готують до демонтажу, який розпочнеться не раніше наступного року. У зв’язку із перенесенням інженерних мереж, що проходять під мостом, задля безпеки водіїв та пішоходів встановлено нові обмежувальні знаки та огородження. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Вантовий міст через гавань р. Дніпро був визнаний аварійним, і у 2001 році рух всіх видів транспорту мостом було заборонено.

У 2008 році міст було остаточно закрито для пішоходів (протокол від 27.11.2008 № 98 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій).

Через кілька років, зважаючи на аварійність вантового мосту, було прийнято рішення про його демонтаж (згідно з розпорядженням КМДА від 07.03.2012 № 375 «Про демонтаж вантового мосту через гавань р. Дніпро з вул. Верхній-Нижній Вал на Рибальський півострів у Подільському районі в складі будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві» та згідно Рішення Київської міської ради від 28.02.2013 № 58/9115 «Про демонтаж та списання вантового мосту через гавань р. Дніпро з вул. Верхній-Нижній Вал на Рибальський півострів у Подільському районі м. Києва, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва»).

Вантовий міст через гавань було введено в експлуатацію та передано на баланс КП «Київавтошляхміст» КК «Київавтодор» у 1963 році.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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