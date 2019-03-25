Реконструкція Шулявського мосту. Що зроблено за перший тиждень (фоторепортаж)



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Демонтаж Шулявського шляхопроводу Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На демонтажних роботах працюють більше як 100 фахівців та 50 одиниць техніки

На Шулявському шляхопроводі, який закрили на реконструкцію 17 березня, вже тиждень тривають демонтажні роботи.

Кореспондент «Главкома» побував на шляхопроводі і подивився, які роботи наразі там проводяться.

Так, на розвязці демонтовано мережу зовнішнього освітлення та контактної мережі (опори, кронштейни, світильники). Ремонтні бригади розбирають асфальтобетонне покриття проїзної частини та бортового каменю. Також проведено демонтаж перильної та бар’єрної огороджень.

Дивіться фоторепортаж з місця масштабної реконструкції:

Як повідомлялося, на демонтажних роботах працюють більше як 100 фахівців та 50 одиниць техніки. Також для демонтажу шляхопроводу вперше в Україні застосують унікальну технологію. Завдяки цьому вдасться максимально уникнути перекриття руху автотранспорту проспектом Перемоги.

Проект реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві передбачає будівництво розв’язки у формі неповного листка конюшини — моста з трьома з’їздами. За оцінками фахівців, після реконструкції пропускна спроможність шляхопроводу збільшиться на 20 відсотків. Довжина нового шляхопроводу становитиме 158 метрів, він матиме шість смуг. Лівоповоротні з’їзди матимуть довжину 293 метри й 2 смуги руху, правоповоротні довжиною 561 метр — також із 2 смугами руху. На новій розв’язці побудують велодоріжку шириною 2 м і загальною довжиною 985 м. На одній з ділянок траса для велосипедистів проходитиме під землею.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби».

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На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці КП Київпастранс організовує рух громадського транспорту за зміненими маршрутами.

20 березня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

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