Демонтаж Шулявського мосту наближається до фіналу. Кличко показав відео



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Демонтажні роботи на Шулявському шляхопроводі Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Для робіт на мосту до Києва прибув з Нідерландів «мегадомкрат»

Демонтаж Шулявського шляхопроводу наближається до фіналу, і вже невдовзі розпочнуть зводити нову конструкцію.

Для ефективності і темпів роботи на мосту до Києва прибув з Нідерландів «мегадомкрат». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Віталій Кличко.

«Це такі багатофункціональні модульні платформи, що рухаються в заданих напрямках і підіймають вантажі до 2-х тисяч тонн на висоту 20 метрів», - пояснив він.

Також на шляхопроводі вперше в Україні працюватиме гігантський монтажний кран.

«До кінця року рух новим мостом плануємо відкрити!» - заявив Кличко.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби».

У КМДА оприлюднили схему об'їзних маршрутів, які будуть відкриті на час реконструкції Шулявського шляхопроводу.

На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці КП Київпастранс організовує рух громадського транспорту за зміненими маршрутами.

20 березня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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