На два місяці закриють пішохідний міст на Саперно-Слобідській



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Рух пішоходів по мосту буде обмежено частково

З 6 травня до 7 липня буде частково обмежено рух по пішохідному мосту на вул. Саперно-Слобідській у Києві. Про це повідомила прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

На мосту проводитимуться ремонтні роботи.

«З 06.05.2019 до 07.07.2019 у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на пішохідному мосту на вул. Саперно-Слобідській (біля магазину «Леруа Мерлен») буде частково обмежено рух пішоходів по мосту», - інформують у корпорації.

Як повідомлялося, у Києві тривають ремонтні роботи на мостах та шляхопроводах. У святкові вихідні у цілодобовому режимі роботи проводилися на ділянках Південного мостового переходу, мосту ім. Є.О. Патона, Північному мосту, мосту через р. Десенка, мосту Метро через Русанівську протоку, шляхопроводі на Харківському шосе через залізничні колії.

У «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.