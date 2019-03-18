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    Думки вголос

    Шулявський секрет Кличка. Чому скандальний міст будуватимуть 17 місяців?

    • Микола Підвезяний

      Головний редактор «Главкома»

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    Мер Києва Віталій Кличко перевіряє початок робіт на Шулявському шляхопроводі - Шулявський секрет Кличка. Чому скандальний міст будуватимуть 17 місяців?
    Мер Києва Віталій Кличко перевіряє початок робіт на Шулявському шляхопроводі
    фото: facebook

    Про реконструкцію, яку вже давно треба було розпочати

    Хоч вже всі й написали про Шулявський міст, доведеться й мені. Я розгадав його головний «інженерний» секрет;) 

    Отже, чому цю розв'язку будуватимуть 17 місяців? Так, саме СІМНАДЦЯТЬ МІ-СЯ-ЦІВ, а не 9 годин, як у Китаї у 2018-му, і не два вихідних дні, як у Голландії пару років тому.

    А розгадка ця дуже проста: 17 місяців від сьогодні - це жовтень-2020.

    А жовтень-2020 - місцеві вибори. 

    А через півтора року кияни здуріють від цього транспортного колапсу. Вони будуть молитися на цю «стройку вєка» і дякувати, самі розумієте, кому... 
    Головне, щоб новий міст до того часу не втомився. Від того піару, який вже цієї ночі почався на ньому...

    Терпіння нам усім.

     Читайте також: Кличко вночі перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу
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