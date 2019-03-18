Шулявський секрет Кличка. Чому скандальний міст будуватимуть 17 місяців?

Мер Києва Віталій Кличко перевіряє початок робіт на Шулявському шляхопроводі фото: facebook

Про реконструкцію, яку вже давно треба було розпочати

Хоч вже всі й написали про Шулявський міст, доведеться й мені. Я розгадав його головний «інженерний» секрет;)

Отже, чому цю розв'язку будуватимуть 17 місяців? Так, саме СІМНАДЦЯТЬ МІ-СЯ-ЦІВ, а не 9 годин, як у Китаї у 2018-му, і не два вихідних дні, як у Голландії пару років тому.

А розгадка ця дуже проста: 17 місяців від сьогодні - це жовтень-2020.

А жовтень-2020 - місцеві вибори.

А через півтора року кияни здуріють від цього транспортного колапсу. Вони будуть молитися на цю «стройку вєка» і дякувати, самі розумієте, кому...

Головне, щоб новий міст до того часу не втомився. Від того піару, який вже цієї ночі почався на ньому...

Терпіння нам усім.

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