Столичний Шулявський міст перейменували на «міст ганьби»



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Фото: Радіо Свобода

Невдоволені громадяни внесли зміни до Google Maps

З 17 березня в Києві на довгострокову реконструкцію закрили Шулявський міст. Початок робіт неодноразово переносили, але нарешті він стартував. Крім цього, в цей день в Google Maps відбулися деякі зміни. Тепер шляхопровід називається «Шулявський міст - міст ганьби».

ЗМІ зауважили оновлення онлайн-карт.

Найімовірніше, зміни внесли незадоволені жителі і гості столиці. Через перекриття мосту змінилася схема руху транспорту. Перший день робіт припав на неділю, 17 березня, коли в місті мало машин. Перевірити ефективність транспортної схеми можна буде вже в найближчий понеділок.

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Нагадаємо, роботи з реконструкції транспортної розв'язки будуть проходити на перетині вулиць Вадима Гетьмана - Олександра Довженка та проспекту Перемоги. У КМДА оприлюднили схему об'їзних маршрутів, які будуть відкриті на час реконструкції Шулявського шляхопроводу. На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці КП Київпастранс організовує рух громадського транспорту за зміненими маршрутами. Мер Києва Віталій Кличко в ніч на неділю, 17 березня, перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу.

Джерело: Інформатор