Польща та Україна домовились про будівництво спільного газопроводу

Це має сприяти збільшенню обсягів постачання газу до України

Польща та Україна збудують спільний газопровід. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільного брифінгу із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

«Ми говорили про розширення пропускної спроможності із заходу на схід, будівництво газопроводу, який міг би передавати великі обсяги газу в найближчому майбутньому», – наголосив очільник польського уряду.

Він також зазначив, що Україна вже отримує допомогу від Польщі, яка продає нам газ.

«Але ми говорили про можливість збільшення потужності передачі газу. Для цього потрібно інвестувати сюди», – пояснив Моравецький.

Також очільник польського уряду вчергове наголосив, що російський газопровід «Північний потік-2» є геополітичною загрозою безпеці Європи.

Раніше повідомлялося, що Литва і Польща добудували газопровід GIPL.

Також варто нагадати, що нещодавно у Росії вибухнув газопровід, спалахнула масштабна пожежа (відео).

Нагадаємо, Польща планує передати Україні нове озброєння, зокрема, йдеться про польський переносний зенітно-ракетний комплекс «Грім». Також, за словами Моравецького, Україна отримає від Польщі безпілотні літальні апарати і боєприпаси.

Крім того, глава бюро нацбезпеки заявив, що Польща передасть Україні снаряди для систем протиповітряної оборони.

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