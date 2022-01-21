Приватний власник занедбав знаменитий будинок Вертипороха у Києві (фото)

Будинок Вертипороха – колишній прибутковий будинок кінця ХІХ ст., перебуває на обліку як пам'ятка архітектури місцевого значення

Будівлю можуть повернути до державної власності

Власник столичного будинку Вертипороха, який є пам'яткою архітектури місцевого значення, довів будівлю до руйнівного стану. Фотографії будівлі опублікував депутат Київради Владислав Трубіцин у Facebook.

Нерухомість приватизована, але власник зовсім не турбується про будівлю.

«Через те, що приватний власник довів історичну пам'ятку до такого вигляду, вважаю, варто підіймати питання про повернення будівлі до державної власності», – написав Трубіцин.

Ця історична будівля розташовується на перетині вулиць Межигірської та Щекавицької на Подолі.

«Якщо в результаті дій або бездіяльності власника пам'ятника йому загрожує пошкодження або знищення, відповідний орган охорони культурної спадщини робить власнику пам'ятника попередження. Якщо власник пам'ятки не вживе заходів щодо його збереження, суд може винести рішення про його викуп. Викуплений пам'ятник переходить у власність держави», – розповів Трубіцин.

Депутат повідомив, що він звернувся до Департаменту охорони культурної спадщини із закликом вжити заходів щодо примусового відчуження пам'ятника та повернення будинку Вертипороха у власність держави.

Будинок Вертипороха – колишній прибутковий будинок кінця ХІХ ст., перебуває на обліку як пам'ятка архітектури місцевого значення та внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

З відкритих джерел відомо, що з 2007 року пам'ятник знаходиться у приватній власності. Відповідно до Закону «Про охорону культурної спадщини» всі власники пам'яток зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

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