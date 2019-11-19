На Київщині правоохоронці викрили нарколабораторію (фото)



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Під час обшуку правоохоронці вилучили близько 100 г амфетаміну Фото: Прокуратура Києва

Двоє братів і їхній товариш виготовляли і збували сильнодіючі психотропні речовини

Столичними правоохоронцями викрито трьох осіб, причетних до виробництва та збуту сильнодіючих психотропних речовин.

Затримання зловмисників відбулося після проведення третього етапу закупки наркотичних речовин. Двоє із затриманих виявилися рідними братами. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

За результатами обшуків у нарколабораторії, яку зловмисники облаштували у Київській області, правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення сильнодіючих психотропних речовин, близько 100 г амфетаміну, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотиків, та інші речові докази.

На даний час затриманим повідомлено про підозру ч. 2, 3 ст. 307 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили та затримали 29-річного чоловіка, який виготовляв і збував наркотики. Правопорушник у власній квартирі, що знаходиться на проспекті Генерала Ватутіна, облаштував нарколабораторію, де виготовляв амфетамін та екстазі, які у подальшому продавав із «рук у руки».