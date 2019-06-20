Поліція вилучила у киянина арсенал зброї та наркотики (фото)



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Зброю, боєприпаси та наркотичні речовини поліцейські направили на експертизу Фото: Нацполіція

33-річному чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі

У рамках проведення профілактичних заходів «Зброя та вибухівка» працівники відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції отримали оперативну інформацію, що житель району зберігає зброю.

Під час перевірки біля будинку на вулиці Кошиця оперативники затримали 33-річного чоловіка. При поверхневому огляді у нього вилучили предмет, схожий на пістолет. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Крім того, у ході обшуку житла киянина у схованці поліцейські виявили: пістолет ТТ з двома спорядженими магазинами до нього без маркування та травматичній пістолет з ознаками переробки ЕРМА-75 Г, понад 500 набоїв калібру 5,45 мм та понад 100 набоїв калібру 7,62 мм, три корпуси гранати Ф-1, постріл гранатометний ВОГ-25 та металевий кастет. Також у чоловіка вилучили наркотичні засоби хімічного та рослинного походження у вигляді білого порошку та подрібнених суцвіть марихуани.

На місці події слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення. Зброю, боєприпаси та наркотичні речовини поліцейські направили на експертизу. Слідчі наразі з’ясовують походження вилучених предметів.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.