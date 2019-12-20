У квартирі в Голосіївському районі сталася різанина (фото)



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З місця події вилучено речові докази, серед них два ножі Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали киянку за нанесення знайомим ножових поранень

До столичної поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що у квартирі багатоповерхівки на вулиці Василя Касіяна у Голосіївському районі знаходяться двоє людей з ножовими пораненнями. На виклик виїхали патрульні й слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці провели ряд слідчих дій і встановили, що потерпілі разом із власником квартири й спільною знайомою розпивали спиртні напої. Під час спілкування між ними виник конфлікт, зловмисниця схопила ніж і вдарила ним 50-річну жінку в груди, а потім у живіт 34-річному чоловіку.

Як розповів начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Олег Самойлик, з місця події вилучено речові докази, серед них два ножі, які відправлено на експертизу.

«Фігурантку затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вона раніше не судима 33-річна місцева мешканка. Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - повідомив правоохоронець.