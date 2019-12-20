  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У квартирі в Голосіївському районі сталася різанина (фото)

    • Розсилка
    З місця події вилучено речові докази, серед них два ножі - У квартирі в Голосіївському районі сталася різанина (фото)
    З місця події вилучено речові докази, серед них два ножі
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці затримали киянку за нанесення знайомим ножових поранень

    До столичної поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що у квартирі багатоповерхівки на вулиці Василя Касіяна у Голосіївському районі знаходяться двоє людей з ножовими пораненнями. На виклик виїхали патрульні й слідчо-оперативна група.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці провели ряд слідчих дій і встановили, що потерпілі разом із власником квартири й спільною знайомою розпивали спиртні напої. Під час спілкування між ними виник конфлікт, зловмисниця схопила ніж і вдарила ним 50-річну жінку в груди, а потім у живіт 34-річному чоловіку.

    Як розповів начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Олег Самойлик, з місця події вилучено речові докази, серед них два ножі, які відправлено на експертизу.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У квартирі в Голосіївському районі сталася різанина (фото)
    У квартирі в Голосіївському районі сталася різанина (фото)
    У квартирі в Голосіївському районі сталася різанина (фото)

    «Фігурантку затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вона раніше не судима 33-річна місцева мешканка. Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - повідомив правоохоронець.

    Національна поліція України Київ кримінал злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ