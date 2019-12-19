В озері в Києві виявлено автомобіль і тіло жінки (фото, відео)



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Правоохоронці проводять на місці слідчі дії Фото: Нацполіція

Загиблу 39-річну киянку в столичному озері знайшов перехожий

Сьогодні, 19 грудня, близько 7:00 до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що в озері на вулиці Колоскова він виявив відчинений транспортний засіб, біля якого лежала жінка. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група та лікарі, які констатували смерть невідомої.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії, які не виявили ознак насильницької смерті.

З’ясовано, що жінка – місцева мешканка, 1980 року народження, яка, зі слів свідків, напередодні вживала алкогольні напої та їздила на автомобілі.

Для встановлення остаточної причини смерті тіло киянки направили на судово-медичну експертизу.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – природня смерть.