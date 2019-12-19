  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Після розпивання оковитої жінка зарізала свого співмешканця (фото)

    • Розсилка
    Знаряддям вбивства став кухонний ніж - Після розпивання оковитої жінка зарізала свого співмешканця (фото)
    Знаряддям вбивства став кухонний ніж
    Фото: Нацполіція

    Коли чоловік заснув, співмешканка нанесла йому кілька ударів кухонним ножем

    Поліцейські Білоцерківського району затримали жінку, яка позбавила життя сплячого співмешканця.

    Злочин стався 18 грудня ввечері у с. Фурси в будинку жертви. Жінка зателефонувала сусідці і повідомила що «хтось вбив її чоловіка», і та вже викликала правоохоронців.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Слідчі, які прибули на місце події встановили, що між парою виник конфлікт під час спільного розпивання спиртних напоїв. Коли чоловік заснув, співмешканка нанесла йому кілька ударів кухонним ножем. Травми, нанесені 59-річному чоловіку, виявилися несумісні з життям.

    63-річну підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України. До суду буде подано клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Після розпивання оковитої жінка зарізала свого співмешканця (фото)
    Після розпивання оковитої жінка зарізала свого співмешканця (фото)
    Після розпивання оковитої жінка зарізала свого співмешканця (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Розпочато досудове розслідування.

    Національна поліція України кримінал вбивство Київщина розслідування жінка чоловік злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ