Після розпивання оковитої жінка зарізала свого співмешканця (фото)



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Знаряддям вбивства став кухонний ніж Фото: Нацполіція

Коли чоловік заснув, співмешканка нанесла йому кілька ударів кухонним ножем

Поліцейські Білоцерківського району затримали жінку, яка позбавила життя сплячого співмешканця.

Злочин стався 18 грудня ввечері у с. Фурси в будинку жертви. Жінка зателефонувала сусідці і повідомила що «хтось вбив її чоловіка», і та вже викликала правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Слідчі, які прибули на місце події встановили, що між парою виник конфлікт під час спільного розпивання спиртних напоїв. Коли чоловік заснув, співмешканка нанесла йому кілька ударів кухонним ножем. Травми, нанесені 59-річному чоловіку, виявилися несумісні з життям.

63-річну підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України. До суду буде подано клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Розпочато досудове розслідування.