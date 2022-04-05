Фото, яке облетіло увесь світ. Історія жінки, яку рашисти вбили на Київщині

Фото руки вбитої українки з яскравим червоним манікюром був на перших шпальтах багатьох іноземних ЗМІ

Рашисти влаштували масові вбивства мирних громадян у Київській області. Однією із жертв російських окупантів стала жінка із яскраво-червоним манікюром, чиє фото облетіло всю Україну та стало свідченням звірств окупантів. Стало відомо, що жінку загиблу звали Ірина та чим вона займалася перед смертю. Деякі моменти із життя жінки розповіла на своїй сторінці у Facebook викладачка візажу з Бучі Анастасія Субачева.

«Жінка на цьому фото, яке облетіло Україну, світ, кожну соцмережу – це моя клієнтка Ірина, яка ходила до мене на уроки макіяжу для себе», – написала Анастасія.

фото: Anastasia Subacheva

Субачева розповіла, що останній урок був буквально напередодні початку повномасштабного російського вторгнення в Україну – 23 лютого.

За словами Анастасії, Ірина дуже раділа, коли їй купили власну косметику. Щоразу на роботі вона старанно відпрацьовувала уроки візажу. «Вона тримала мене за руку і казала: «Доню, я на старості років нарешті зрозуміла найголовніше – треба любити себе і жити для себе! І нарешті я буду жити, як я хочу! Тож і ти живи зараз, як хочеться душі, не для чоловіка, а для себе!», – розповіла Анастасія.

Вона додала, що навік запам’ятає слова та поради Ірини про те, що треба цінувати життя і радіти кожній миті.

«Скільки ще моїх знайомих, клієнтів, бучанців має загинути, щоб світ схаменувся?», – з болем у серці написала Анастасія.

Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.