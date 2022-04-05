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    Події в Україні

    Рашисти вбили сина та батька: тіла місяць лежать у квартирі. Історія з Ірпеня (фото)

    Окупанти розбомбили житловий будинок і знищили половину родини - Рашисти вбили сина та батька: тіла місяць лежать у квартирі. Історія з Ірпеня (фото)

    Окупанти розбомбили житловий будинок і знищили половину родини

    фото: Антон Топчій / Facebook

    Рідні змогли тільки прикріпити папірці з іменами та датами народження і смерті

    У нещодавно звільненому від окупантів місті Ірпінь на Київщині знаходять тіла жертв рашистів. Ще одну шокуючи історію оприлюднив спортивний журналіст та телекоментатор Антон Топчій.

    «Знов Ірпінь. Просто чоловік підійшов і каже – це треба задокументувати. Пішли, тут поруч – 15-ий поверх пішки. Там батько і син мертві. 55 і 23 роки. З 7-го березня лежать.

    Прилетіло прямо в їхню квартиру. Батько загинув одразу, син добрався до ліжка і помер там через день, може менше. Поранення в живіт.

    Мати вийшла з підвалу з донькою і все, що змогла зробити – прикріпити на ноги їм по папірцю з іменами та датами народження і смерті. Так і лежать досі. На хлопця я так і не зміг піти подивитися…», – написав журналіст.

    За словами Топчія, мати із сестрою з цієї родини вже за кордоном. Сім’я з Донбасу, Луганська область.

    «Втекли від війни 2014-го тоді. А вона їх тут знайшла. Чоловік, який нас привів вибачився, що переступав через друга і розридався... Адже він на порозі квартири так і лежить…», – йдеться в дописі.

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    Окупанти розбомбили житловий будинок і вбили половину родини. фото: Антон Топчій / Facebook
    Окупанти розбомбили житловий будинок і вбили половину родини. фото: Антон Топчій / Facebook

    Нагадаємо, 2 квітня всю Київщину звільнено від окупантів, – Міноборони.

    Також мешканці Ірпеня розповіли про звірства російських військових (відео).

    Напередодні міжнародні журналісти побачили тіла закатованих українців на Київщині (відео).

    Як відомо, ЄС звинуватив російську владу у звірствах в українських містах.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Ірпінь Україна будинок чоловік журналіст окупація
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    Рашисти вбили сина та батька: тіла місяць лежать у квартирі. Історія з Ірпеня (фото)