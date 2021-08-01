У Маріїнському парку столиці помітили «феєричного героя паркування»

«Герой» на Lexus вирішив припаркуватися на газоні Маріїнського парку в Києві

У «героя паркування», який вирішив припаркуватися на газоні столичного парку, номерний знак «Грішник»

Чоловік на преміальному авто Lexus вирішив припаркуватися посеред Маріїнського парку в Києві.

Про це повідомляє Telegram-канал Dtp.kiev.ua.

Очевидці зняли, як водій на позашляховику Lexus, мабуть, вирішив на ніч залишити свій автомобіль посеред Маріїнського парку в Києві.

Примітно, що у «героя паркування», який вирішив припаркуватися посеред столичного парку, номерний знак «Грішник».

«Київ. Маріїнський парк. Придумайте назву для фото», – йдеться у підписі до опублікованої фотографії з героєм паркування.

Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

Столична влада оприлюднила карту з паркувальними майданчиками.

З’ясувалося, що у Києві будуть брати плату за парковку у дворах біля будинків.

У 2020 році комунальне підприємство «Київтранспарксервіс», яке відповідає за комунальні парковки в столиці, заробило на парковках 24 млн грн, а планували отримати в чотири рази більше – 98,3 млн.

Як повідомлялося, 28 липня, у центрі Києва біля контейнерного майданчика для сміття заблокували легковий автомобіль, який там припаркувався.