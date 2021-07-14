На столичних парковках з'явились інформаційні таблички з новими тарифами (фото)

У центрі Києва інформаційними табличками обладнано перші 26 паркувальних майданчиків

На офіційних паркувальних майданчиках Києва розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 294 від 31 березня 2021 р., паркомайданчики мають бути обладнані або паркувальними автоматами, або інформаційними знаками про способи та порядок безготівкової оплати засобами мобільного зв’язку. На цьому етапі розбудови паркувальної інфраструктури Київ зробив ставку на безготівкову мобільну оплату.

Як повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов, на сьогодні у центрі Києва інформаційними табличками обладнано перші 26 паркувальних майданчиків. «Таблички містять інформацію про паркувальну зону, графік роботи майданчика, вартість паркування, розмір штрафу, і головне – способи безготівкового розрахунку за паркування із швидким QR-переходом до оплати», – розповів він.

На табличках є адреса сайту parking.kyiv.digital, де містяться всі додатки та сайти, через які можна оплатити паркування, і нагадування про незаконність передачі готівки неуповноваженим особам.

Уся інформація на табличках продубльована англійською мовою, щоб було зручно іноземним гостям міста.

Як відомо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

До 16 липня у Києві триває період лояльності. Інспектори з паркування не штрафують водіїв за несплату паркування, натомість кладуть під лобове скло інформаційні довідки з роз’ясненнями. Таким чином міська влада дає водіям час звикнути до нових правил та встановити відповідні додатки.