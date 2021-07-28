У центрі Києва «героя парковки» забарикадували сміттєвими баками (фото)

Водій сміттєвоза покарав порушника правил паркування

У центрі Києва біля контейнерного майданчика для сміття заблокували легковий автомобіль, який там припаркувався. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Автівку з усіх сторін обставили пустими сміттєвими контейнерами, унеможливлюючи її виїзд.

Свідки припускають, що це зробив водій сміттєвоза теж має почуття гумору. «Коли водій сміттєвоза теж має почуття гумору», – йдеться в дописі до фото.

Як відомо, відповідно до пункту 15.10 Правил дорожнього руху забороняється стоянка автомобілів ближче 5 м від контейнерних майданчиків або контейнерів для збирання побутових відходів.

Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

Столична влада оприлюднила карту з паркувальними майданчиками.

З'ясувалося, що у Києві будуть брати плату за парковку у дворах біля будинків.

У 2020 році комунальне підприємство «Київтранспарксервіс», яке відповідає за комунальні парковки в столиці, заробило на парковках 24 млн грн, а планували отримати в чотири рази більше – 98,3 млн.