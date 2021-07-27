Киянам доведеться платити за паркування у дворах будинків

За парковку у спальному районі Києва доведеться платити близько 1,5 тис. грн на місяць

Із початком дії нових тарифів на паркування автомобілів і переходом на повну безготівковість оплати у Києві будуть брати плату за парковку у дворах біля будинків. Платною така стоянка буде з 8:00 до 22:00.

Столична влада оприлюднила карту з паркувальними майданчиками.

Новий тариф на паркування почав діяти з 1 липня. Час стоянки в центрі коштує 35 гривень, поблизу центру і біля ринків, метро та інших громадських місць – 25 гривень за годину. За годину паркування у спальних районах необхідно віддати 5 гривень.

Радник заступника голови КМДА Віталій Селік пояснив «Вестям», що земля в місті – муніципальна, а тому влада має право встановлювати там шлагбауми і брати плату. Виняток – якщо прибудинкова територія оформлена на ОСББ або ЖБК, є акт на право власності. У цьому випадку цей будинок має право самостійно вирішувати, кому давати першочергове право ставити на ній свій автомобіль.

«Купивши автомобіль, ви повинні бути готові до того, що за парковку доведеться платити. Покупка не означає, що ви автоматично отримуєте право на безкоштовне користування ділянкою території площею в 10 кв. м. МАФи і власники рекламних конструкцій за такі ж ділянки платять. Ще при СРСР ті, хто купив автомобіль, повинні були подбати про гаражі. А в інших країнах взагалі – якщо у тебе немає індивідуального приватного місця для автомобіля, то ти не маєш права купувати авто», – каже Селік.

Кияни, у яких є автомобіль, ставляться до ідеї влади дуже негативно. «Я працюю вдома, а значить, і машина стоїть біля будинку. На добу буде виходити 70 грн. А якщо помножити на 22 робочих дні (у вихідні парковка безкоштовна. – Ред.), то виходить понад 1500 грн. Це дорого», – каже киянин Олександр.

Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

У ніч на 19 липня комунальники виявили пошкодженими 24 інформаційні таблички, встановлені на паркувальних майданчиках у центрі Києва. Столична влада підозрює, що це справа рук незаконних паркувальників.