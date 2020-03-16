У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода
Київводоканал попередив киян про профілактичну промивку мереж
Згідно зі щорічним графіком Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба компанії.
У зону робіт потраплять мережі по:
- вул. Йорданська,
- вул. Архипенка,
- вул. Приозерна,
- вул. Прирічна,
- вул. Малиновського,
- вул. Тимошенка,
- вул. З. Гайдай,
- вул. Озерна,
- вул. Північна,
- вул. Богатирська,
- вул. Героїв Дніпра,
- просп. Оболонський,
- просп. Героїв Сталінграда.
Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 17 на 18 березня, а саме з 23:00 до 04:00.
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у Київводоканалі.
Промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.