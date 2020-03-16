У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода



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Київводоканал попередив киян про профілактичну промивку мереж

Згідно зі щорічним графіком Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У зону робіт потраплять мережі по:

вул. Йорданська,

вул. Архипенка,

вул. Приозерна,

вул. Прирічна,

вул. Малиновського,

вул. Тимошенка,

вул. З. Гайдай,

вул. Озерна,

вул. Північна,

вул. Богатирська,

вул. Героїв Дніпра,

просп. Оболонський,

просп. Героїв Сталінграда.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 17 на 18 березня, а саме з 23:00 до 04:00.

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у Київводоканалі.

Промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.