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    Новини

    У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода

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    У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода

    Київводоканал попередив киян про профілактичну промивку мереж

    Згідно зі щорічним графіком Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    У зону робіт потраплять мережі по:

    • вул. Йорданська,
    • вул. Архипенка,
    • вул. Приозерна,
    • вул. Прирічна,
    • вул. Малиновського,
    • вул. Тимошенка, 
    • вул. З. Гайдай,
    • вул. Озерна,
    • вул. Північна,
    • вул. Богатирська,
    • вул. Героїв Дніпра,
    • просп. Оболонський, 
    • просп. Героїв Сталінграда.

    Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 17 на 18 березня, а саме з 23:00 до 04:00. 

    «Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у Київводоканалі.

    Промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

    Київ вода Київводоканал ремонт водопостачання
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