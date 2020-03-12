Карантин у Києві: Київводоканал скасував усі екскурсії



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Екскурсії на об'єкти Київводоканалу відновляться після закінчення карантину

Компанія «Київводоканал» на період протиепідемічних та обмежувальних заходів скасував усі екскурсії для школярів та студентів. Про це повідомила пресслужба водоканалу.

«У зв'язку з оголошеним карантином ми скасовуємо усі заплановані нами на цей період заходи для школярів та студентів - еко-уроки у школах Києва, екскурсії до Музею історії каналізації, Бортницьку станцію аерації та на водопровідні станції. Після закінчення карантину з задоволенням чекатимемо молодь на екскурсії та уроки!» - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

У КМДА підкреслили, що рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. За порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.

У зв'язку із запровадженням протиепідемічних заходів у Києві перенесли пробне незалежне оцінювання, яке учні мали складати наприкінці березня.

Кінотеатри Києва скасовують вистави у березні і переносять їх на більш пізній період.