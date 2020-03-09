На столичній Чоколівці прорвало каналізацію: у дворі будинку затопило автівки (фото)



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Автомобілі в озері каналізаційних витоків Фото: Alex Bazhan, Facebook

Подвір’я будинку затоплено каналізаційними витоками

Сьогодні, 9 березня, на вул. Івана Пулюя, 1 в Солом’янському районі Києва (місцевість Чоколівка) сталася аварія.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Тут стався прорив комунікацій. Судячи з фото, оприлюднених у соцмережі, подвір’я будинку затоплено каналізаційними витоками.

Автомобілі, припарковані у дворі, по колеса затоплені.

Як повідомлялося, 7 березня в Печерському районі Києва стався прорив комунікацій і з-під асфальту потекла гаряча вода.

Раніше у центрі Києва просів асфальт через прорив трубопроводу.

Нагадаємо, 3 березня в Києві на мосту Патона стався прорив трубопроводу, через що з споруди прямо в Дніпро почав стікати величезний потік гарячої води.