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    У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода

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    Під час промивки мереж воду з крану вживати не можна - У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода
    Під час промивки мереж воду з крану вживати не можна
    Фото з відкритих джерел

    «Київводоканал» попередив про промивку мереж

    У ніч на 8 липня «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Роботи проводитимуться з 23:00 до 4:00.

    Зокрема, у зону робіт потраплять мережі по:

    • пр. Оболонський (від станції метро «Мінська» до станції «Героїв Дніпра»);
    • пр. Героїв Сталінграда (від № 26 до № 64);
    • пр. Героїв Сталінграда (від № 33/35 до № 65);
    • вул. З.Гайдай;
    • вул. Маршала Тимошенка;
    • вул. Героїв Дніпра;
    • вул. Озерна;
    • вул. Північна;
    • вул. Богатирська;
    • вул. Прирічна.

    Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити протягом 15 хвилин: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.

    Промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт водопостачання
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    У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода