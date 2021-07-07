У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода
«Київводоканал» попередив про промивку мереж
У ніч на 8 липня «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Роботи проводитимуться з 23:00 до 4:00.
Зокрема, у зону робіт потраплять мережі по:
- пр. Оболонський (від станції метро «Мінська» до станції «Героїв Дніпра»);
- пр. Героїв Сталінграда (від № 26 до № 64);
- пр. Героїв Сталінграда (від № 33/35 до № 65);
- вул. З.Гайдай;
- вул. Маршала Тимошенка;
- вул. Героїв Дніпра;
- вул. Озерна;
- вул. Північна;
- вул. Богатирська;
- вул. Прирічна.
Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити протягом 15 хвилин: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.
Промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.