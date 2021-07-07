У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода

Під час промивки мереж воду з крану вживати не можна

«Київводоканал» попередив про промивку мереж

У ніч на 8 липня «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Роботи проводитимуться з 23:00 до 4:00.

Зокрема, у зону робіт потраплять мережі по:

пр. Оболонський (від станції метро «Мінська» до станції «Героїв Дніпра»);

пр. Героїв Сталінграда (від № 26 до № 64);

пр. Героїв Сталінграда (від № 33/35 до № 65);

вул. З.Гайдай;

вул. Маршала Тимошенка;

вул. Героїв Дніпра;

вул. Озерна;

вул. Північна;

вул. Богатирська;

вул. Прирічна.

Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити протягом 15 хвилин: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.

Промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.